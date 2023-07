Selenskyj sieht Nato-Gipfel als entscheidend für Sicherheit Europas

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den anstehenden Nato-Gipfel in Vilnius als entscheidend für die künftige Sicherheit Europas bezeichnet. "Noch eine Woche bis zu einem Schlüsselmoment für unsere gemeinsame Sicherheit in Europa", sagte er am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Kiew drängt seit Monaten darauf, dass die Militärallianz die Ukraine aufnimmt.

"Wir arbeiten so weit wie möglich mit unseren Partnern zusammen, damit unsere gemeinsame Sicherheit in Vilnius gewinnt", sagte Selenskyj. Es hänge aber alles von den Partnern ab, sagte er mit Blick auf eine Aufnahme seines Landes ins Bündnis. Erst am Dienstag hatte Selenskyj auch noch einmal mit dem gerade im Amt verlängerten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als 16 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg und ist dabei stark von westlichen Waffen- und Munitionslieferungen abhängig. Nach Angaben Selenskyjs ist die Ukraine inzwischen aber nun in der Lage, zumindest teilweise auch selbst die an der Front besonders benötigte Artilleriemunition herzustellen./bal/DP/he