BMW legt beim US-Absatz erneut deutlich zu

Die BMW Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 111,9EUR gehandelt.

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA auch im zweiten Quartal kräftig gesteigert. 87 948 Fahrzeuge der Marke BMW seien verkauft worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Woodcliff Lake mit. Das waren 11,5 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen der Marke Mini legten um fast 50 Prozent auf 7585 Autos zu./he/edh

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer