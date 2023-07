(mit neuer IAEA-Mitteilung)



KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Sorge um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist am Mittwoch in den Fokus der Aufmerksamkeit im russischen Angriffskrieg in der Ukraine gerückt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) forderte angesichts von Vorwürfen einer möglichen Beschädigung oder eines Angriffes auf das von russischen Truppen besetzte Kraftwerk zusätzlichen Zugang für seine dort stationierten Beobachter.

Die IAEA-Experten hätten in den vergangenen Tagen und Wochen Teile der Anlage inspiziert - darunter Abschnitte des großen Kühlbeckens - und auch regelmäßige Rundgänge durch das Kernkraftwerk durchgeführt, hieß es in einer IAEA-Mitteilung am Mittwochabend. Dabei seien bisher keine sichtbaren Hinweise auf Minen oder Sprengstoffe festgestellt worden, sagte IAEA-Direktor Rafael Mariano Grossi. Die Experten hätten nun zusätzlichen Zugang beantragt um zu bestätigen, dass keine Minen oder Sprengsätze verlegt wurden.