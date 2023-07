JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 15 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge einer Anpassung des Bewertungsmodells habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) der Jahre 2023 bis 2025 leicht reduziert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Investmentbank-Erträge des Geldhauses zum zweiten Quartal erwartet der Experte 17 Prozent tiefer und liegt damit unter der Erwartung der Bank von minus 15 Prozent./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:58 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 9,463EUR gehandelt.



