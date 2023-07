Webb Fontaine erhält neuen Auftrag von der Regierung Äthiopiens zur Verbesserung der Handelsförderung

DUBAI, VAE, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Handelslösungen, verkündet mit großer Freude, dass es einen Auftrag von der äthiopischen Regierung erhalten hat, seine wichtige Arbeit zur Verbesserung des Zollsystems fortzusetzen. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von Webb Fontaine zur Förderung von Handelsvereinfachungen und Wirtschaftswachstum in Äthiopien.

Pascal Minvielle, COO von Webb Fontaine, zeigt sich hocherfreut: „Wir sind unglaublich stolz auf die Errungenschaften, die wir im Rahmen unseres vorherigen Vertrags mit dem äthiopischen Zoll verwirklichen konnten. Wir haben dort erfolgreich ein neues Zollsystem eingeführt. Dieser neue Vertrag stellt einen entscheidenden Moment in unserer Partnerschaft dar, denn wir konzentrieren uns künftig auf die Weiterentwicklung und den Ausbau der von uns geschaffenen Grundlagen. Webb Fontaine ist fest entschlossen, mit der äthiopischen Regierung zusammenzuarbeiten, um Handelserleichterungen voranzutreiben und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern."

Der zweite Vertrag unterstreicht das beiderseitige Bestreben von Webb Fontaine und der äthiopischen Regierung, Spitzentechnologie und innovative Lösungen zur Optimierung von Handelsprozessen und zur Verbesserung der Zollabwicklung einzusetzen. Mit der Weiterentwicklung des Zollsystems will Webb Fontaine die Effizienz optimieren, die Transparenz erhöhen und die Gebührenerhebung verbessern, was letztlich dem wirtschaftlichen Wohlstand in Äthiopien zugute kommt.

Die erfolgreiche Einführung des neuen Zollsystems im Rahmen des vorangegangenen Vertrags zeigt bereits positive Auswirkungen auf den Handel in Äthiopien. Dieser neue Vertrag stellt eine Fortsetzung der gemeinsamen Vision der Partnerschaft dar, auf dem Erfolg des Systems aufzubauen und sein Potenzial zu nutzen, die Handelsprozesse zu revolutionieren und die Position von Äthiopien auf dem Weltmarkt zu stärken.

Webb Fontaine ist bestrebt, hochmoderne Lösungen auf Basis von KI und innovativer Datenanalyse zu liefern. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit wird die äthiopische Regierung von fortschrittlichen Instrumenten und Technologien profitieren, die nahtlose Handelsabläufe, ein effektives Risikomanagement und eine vereinfachte Einreichung und Überprüfung von Dokumenten ermöglichen.

Diese Partnerschaft ist ein Beweis für das Engagement Äthiopiens für die digitale Transformation und für das Engagement von Webb Fontaine zur Unterstützung der ehrgeizigen Handelsförderungsziele des Landes. Gemeinsam werden sie das Zollsystem weiter verbessern, das Wirtschaftswachstum ankurbeln, Investitionen anlocken und stärkere internationale Handelsbeziehungen fördern.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2147638/4150314/Webb_Fontaine_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/webb-fontaine-erhalt-neuen-auftrag-von-der-regierung-athiopiens-zur-verbesserung-der-handelsforderung-301870619.html