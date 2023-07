DIE REALTY ONE GROUP SPENDET GROSSZÜGIG UND BAUT IHR GLOBALES NETZWERK IN DER ERSTEN HÄLFTE DES JAHRES 2023 SCHNELL AUS

" Wir nähern uns 20.000 Immobilienexperten in 16 Ländern in unserer Mission, den Globus golden zu malen, " sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. " Wir sind unglaublich stolz auf unsere ONE-Familie und auf die enorme Dynamik, die wir aufbauen, um die zweite Jahreshälfte noch stärker abzuschließen."

Darüber hinaus hat die Realty ONE Group über ihren 501(c)3-Zweig ONE Cares in diesem Jahr bereits 11.000 Stunden gemeinnützige Arbeit geleistet und mehr als 1.156.000 Menschenleben durch gemeinnützige Projekte beeinflusst. Und obwohl nicht der gesamte Betrag der Spenden im gesamten Netzwerk erfasst wird, hat der globale Franchisegeber großzügig fast 800.000 US-Dollar an Gemeinden in der ganzen Welt gespendet.