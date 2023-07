"In Thüringen liegt die AfD bei 34 Prozent - das Parteiensystem der Berliner Republik wird weiter zertrümmert. Union, SPD, FDP, Grüne und Linke hatten sich eingerichtet in der Fünfer-Konstellation, die irgendwie immer Regierungen brachte. Bis zu den Thüringer Landtagswahlen 2024 wird zwar noch eine Menge Wasser die Werra hinunterfließen, aber nach bisherigem Stand wird es mit diesem Verfahren dann vorbei sein. Das Scharnier für die Regierungsbildung ist die CDU. In Zusammensetzungen, die bisher Lichtjahre vom Unions-Universum entfernt liegen. Eine Variante wäre - der bisherigen Maßgabe entsprechend - eine Regierungsbildung gegen die AfD. Dafür könnte nicht einmal der an sich schon gewagte Vierer-Verbund von CDU, SPD, FDP und Grünen ausreichen. Die Union müsste die Linke mit ins Boot holen - bislang unvorstellbar. Genauso utopisch erscheint derzeit eine Kabinettsbildung zusammen mit der AfD. CDU-Merz hat eine Brandmauer errichtet. Nun muss er aufpassen, dass sie ihn beim bereits begonnenen Einsturz nicht politisch unter sich begräbt."/zz/DP/he

