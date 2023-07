COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Verkehrswende:

"Macht Bundesfinanzminister Christian Lindner uns die schöne neue Bahn-Welt kaputt? Die Antwort: Jein. FDP-Minister Lindner hat eine Chance verpasst: Langfristige Planungssicherheit, um entsprechende Kapazitäten aufzubauen, kann sich die Bauindustrie abschminken. Zudem ist klar, dass ein großer Teil der Investitionen durch Baukostensteigerungen aufgefressen werden wird. Doch nicht nur die Höhe der Investitionen ist entscheidend. Wichtig ist auch, wie die Finanzmittel verwendet werden. Bislang herrschte ein Dschungel an Fördertöpfen. Mit der gemeinnützigen Infrastrukturgesellschaft, die zu Beginn des kommenden Jahres ihre Arbeit aufnehmen soll, soll endlich Ordnung in die Förderung der Schiene kommen. Die Verantwortung dafür liegt bei Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Er sollte sicherstellen, dass die Investitionen in die Schieneninfrastruktur tatsächlich dem Gemeinwohl zugutekommen und nicht versickern."/zz/DP/he