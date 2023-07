FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax geht es wohl auch am Donnerstag abwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent tiefer auf 15 855 Punkte. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15 713 Punkten.

In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll (Minutes) signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. Seit März 2022 führte der laufende Zinserhöhungszyklus den Leitzins von knapp über die Nulllinie bereits in die aktuelle Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent.

Der Markt muss sich auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. In den Zinsfutures werde aktuell eine kleine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist, heißt es im Marktkommentar der Commerzbank. Insgesamt sei für 2023 ein Plus von 0,29 Prozentpunkten in den Kursen. Bei der Credit Suisse rechnet man nicht vor Juni 2024 mit wieder sinkenden Zinsen./ag/zb

