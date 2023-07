Redcare Pharmacy legt kräftig zu

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat im zweiten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt und dabei auch von einer Übernahme profitiert. Der Erlös sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 421 Millionen Euro geklettert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mit. Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) sei um 27 Prozent auf 324 Millionen Euro gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs im zweiten Quartal um rund 400 000 auf jetzt 10,1 Millionen - im Jahresvergleich ein Plus von 1,5 Millionen./zb/stk

