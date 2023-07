Südzucker-Konzern wird dank Zuckergeschäften optimistischer

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker -Konzern rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 dank deutlich besserer Zuckergeschäfte mit einem höheren operativen Gewinn. In den zwölf Monaten bis Ende Februar solle das um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsergebnis nun auf 850 bis 950 Millionen Euro steigen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mit. Bislang hatte das Management 725 bis 875 Millionen Euro auf dem Zettel, nach einem Vorjahreswert von 704 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro bleibt unverändert.

Bereits im ersten Geschäftsquartal zog das operative Ergebnis des Zuckersegmentes spürbar an. Nach einer Million Euro im Vorjahreszeitraum verzeichnete Südzucker hier nun in den drei Monaten März bis Mai 169 Millionen Euro. Auf Konzernebene schnellte der Wert um 73 Prozent auf 282 Millionen Euro, während der Erlös um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zulegte./ngu/men