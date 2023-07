Wirtschaft Materialknappheit in Industrie entspannt sich weiter

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat sich weiter entspannt. In einer Erhebung des Münchener Ifo-Instituts berichteten im Juni noch 31,9 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 35,3 Prozent im Mai.



Das ist allerdings immer noch deutlich mehr als der langfristige Mittelwert von 15,2 Prozent. "Die Entspannung kann dem Stimmungsabschwung in der Industrie leider kaum etwas entgegensetzen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Aufträge können zwar schneller abgearbeitet werden, dennoch kommen im Moment zu wenige neu herein."