Consolidated Uranium kündigt Privatplatzierung für Premier American Uranium Inc. für einen Erlös von mindestens C$10,35 Millionen an

Toronto, ON, 5. Juli 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen" oder "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ... - freut sich bekannt zu geben, dass CUR im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 24. Mai 2023 über die Gründung und geplante Ausgliederung (die "Ausgliederung") von Premier American Uranium Inc. ("PUR") eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Investmenthändlern (gemeinsam die "Agenten") in Verbindung mit einer vollständig vermarkteten Privatplatzierung (das "PUR-Angebot") von mindestens 5.750.000 Zeichnungsscheinen von PUR (jeweils ein "Zeichnungsschein") zu einem Preis von 1,80 C$ pro Zeichnungsschein (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von mindestens 10.350.000 C$ beschlossen hat. Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des PUR-Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 833.334 zusätzliche Zeichnungsscheine zum Angebotspreis zu verkaufen und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.500.001 C$ zu erzielen. Es wird erwartet, dass das PUR-Angebot Lead-Orders in Höhe von mindestens 2,0 Millionen C$ von Mega Uranium Ltd. und von Fonds, bei denen Sachem Cove Partners der Komplementär ist, umfasst.

Philip Williams, Chairman und CEO von Consolidated Uranium, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Bekanntgabe dieser Finanzierung für PUR Corner, die von Sachem Cove und Mega Uranium, zwei der sachkundigsten und glaubwürdigsten Investoren im Uranbereich, bereitgestellt wird. Sie sehen eindeutig das Potenzial von PUR, das wir sehen: ein aufregendes Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in zwei wichtigen Uranabbaugebieten der USA, nämlich dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado, sowie eine gut getimte Gelegenheit, am Wiederaufleben des US-Kernbrennstoffkreislaufs teilzunehmen. Es wird erwartet, dass die aufgenommenen Mittel dazu verwendet werden, das aktuelle Portfolio voranzutreiben, einschließlich der Pläne für ein Bohrprogramm auf dem Cyclone-Projekt und potenzieller Projektakquisitionen, da PUR seinen bestehenden Fußabdruck erweitern und sein erfahrenes technisches Team nutzen möchte."