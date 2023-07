Neuer Anbieter am deutschen Tagesgeldmarkt: 3,45 Prozent Zinsen auch für Bestandskunden / Liechtensteinische Landesbank erweitert Digitalmarke wiLLBe um Tagesgeldkonto

Vaduz (ots) -



Top-Zinsen sichern und clever das eigene Vermögen aufbauen: Das geht mit wiLLBe, dem digitalen Angebot der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Die LLB ist die traditionsreichste Bank am sicheren Finanzplatz Liechtenstein und verfügt über eine sehr gute Bonität. Mit dem Tagesgeldkonto ohne feste Laufzeit und mit variablem Zinssatz, können Sparerinnen und Sparer in Deutschland jetzt von vorteilhaften Zinssätzen profitieren. Wer mehr will, kann über die wiLLBe-App zu niedrigen Gebühren zusätzlich ein Depot eröffnen und in nachhaltige Unternehmen investieren.