Nächster Fed-Zinsschritt rückt näher: Auch 2024 keine Zinswende?

"Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss der Fed erwarten für das Jahr 2023 weitere Anhebungen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung vom 14. Juni. Man beobachte die Inflationsentwicklung sehr aufmerksam, betonten die Währungshüter.

Aus dem Protokoll geht auch hervor, dass sich die Fed überwiegend einig darin ist, die Zinsen in diesem Jahr weiter zu straffen. Auch Makro-Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank schließt sich dieser Lesart an. "Das Sitzungsprotokoll lieferte einen weiteren Hinweis darauf, dass die Fed nach wie vor über hartnäckige Inflationskräfte besorgt ist, wobei das Protokoll einen robusten Arbeitsmarkt und eine höhere Schutzinflation anführt", so Reid.

Andere Analysten warnen vor den nachhaltigen Folgen für die Aktienmärkte, auch wenn die großen US-Indizes als Reaktion auf die Fed-Protokolle am Mittwoch kaum Bewegung zeigten. Die Zinsanstiege würden zur großen Gefahr für die Aktienmärkte, schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Zum einen dürfte der konstante Zinsertrag Anleger anlocken, die von der jüngsten Seitwärtsphase am Aktienmarkt enttäuscht waren. Zum Anderen erhöhen die steigenden Zinsen die Finanzierungskosten der Unternehmen und schlagen so unmittelbar auf die Gewinne durch."

Auch für Jürgen Molnar von Robomarkets ist das Zinsproblem für die Aktienmärkte noch nicht beendet. "Ende Juli dürften weitere 25 Basispunkte nach oben folgen, so viel steht fest. Und nach unten geht bei den Leitzinsen in diesem Jahr schon gar nichts mehr und dass 2024 die Zinswende einleitet, ist auch mehr als fraglich. Geldpolitisch also keine rosigen Zeiten für den Aktienmarkt."



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion