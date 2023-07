Micron Technology gab am Mittwoch, dem 28. Juni, die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 bekannt. Das Quartal endete am 1. Juni 2023. Im Jahresvergleich musste der Speicherchiphersteller einen Rückgang beim Umsatz von 8,64 Milliarden US-Dollar auf 3,75 Milliarden US-Dollar präsentieren, was einem Rückgang um 57 Prozent entspricht. Hiermit verzeichnete der US-Chiphersteller zwar einen Umsatz über den Expertenerwartungen. Ein negativer Analystenkommentar drückte aber die Stimmung. Das Verbot zur Nutzung von Micron-Speicherchips in chinesischen IT-Systemen könne Microns Umsatzwachstum künftig um bis zu zehn Prozent nach unten drücken. Der Chipriese musste in weiterer Folge einen GAAP-Nettoverlust von 1,90 Milliarden US-Dollar oder 1,73 US-Dollar pro verwässerter Aktie vorlegen.

Zum Chart