Münster (ots) - In den vergangenen Jahren ist das Filialgeschäft von Bankenaufgrund zunehmender digitaler Angebote stetig zurückgegangen.Waren vor Corona noch über ein Viertel aller Privatkunden in Europa reine"Offlinebanking"-Kunden, wird für das Jahr 2025 eine Reduktion dieses Anteilsauf rund 10 % prognostiziert. Dagegen wird hybrides und digital geprägtesKundenverhalten deutlich zunehmen. Der "Digitalisierungsgrad der Services" inFilialen Deutscher Retailbanken bleibt jedoch weiterhin auf einem niedrigenStand. Rund 10 % weisen nach wie vor ein vollständig analoges Servicebild mitFokus auf persönlicher und stark papiergebundener Interaktion auf. Die Mehrheitder Filialen - ca. 45 % - ist semidigital bzw. hybrid aufgestellt. Nur rund 5 %werden einem rein digitalen Anspruch und Approach gerecht."Ein erheblicher und künftig weiter steigender Anteil des Geschäfts deutscherKreditinstitute läuft also über digitale Kanäle häufig an den Niederlassungenvor Ort vorbei, mit weitreichenden Folgen für "Offlinebanking"-Kunden in derFläche. Die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb hat mit demzeb.Filialkompass aktuell analysiert, wie die Filiale in Zukunft wiederbelebtwerden kann, damit sie ihren berechtigten Platz in einer veränderten digitalenOmnichannel-Welt findet, und welche Stellhebel dafür bewegt werden müssen.Ulrich Hoyer , zeb-Partner und Initiator des zeb.Filialkompasses: "DieBankfiliale gerät im Omnichannel-Mix der Banken ins Hintertreffen. DigitaleAngebote werden vor Ort nicht mehr abgebildet, das Filialdesign ist zu oftveraltet, die Markenidentität der Bank geht verloren, trotz 'hippem'Internetauftritt. Dabei kann die Filiale weiterhin eine entscheidendestrategische Rolle spielen, vor allem dank der Fähigkeiten der Mitarbeitenden.Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, die strategische Rolle der Bankfiliale neuzu definieren, um ihr zweifellos vorhandenes wirtschaftliches Potenzial zunutzen und neue, integrative Impulse in der Fläche vor Ort direkt an dieKundinnen und Kunden zu vermitteln."Neue Technologien haben digitalen Umbau der Banken gestärktDer zeb.Filialkompass bildet unter anderem ab, wie die Digitalisierung dieInteraktion zwischen Banken und Kunden verändert hat. Letztere haben sich anzuverlässigen Service gewöhnt und erwarten im Bankgeschäft eine komfortable undindividualisierte Betreuung rund um die Uhr. Die Bank ist zu einer App geworden,von der man erwartet, eigentlich alles Nötige zu erhalten. Parallel dazutransformieren neue Technologien den Bankensektor, indem die Automatisierungimmer mehr Abläufe und Services verschlankt. Zudem beschleunigen Player wie Big