BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem vorläufigen Stopp des umstrittenen Heizungsgesetzes durch das Verfassungsgericht erwägen die Ampel-Fraktionen im Bundestag den Grünen zufolge auch eine Sondersitzung. "Die Sondersitzung ist eine Möglichkeit, die selbst das Gericht ins Gespräch gebracht hat", sagte Fraktionschefin Britta Haßelmann am Donnerstag im Deutschlandfunk. Das besprächen die Fraktionsspitzen.

Haßelmann wies zudem darauf hin, dass sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auf das Verfahren und nicht auf die Sache bezieht. "Selbstverständlich nehmen wir das mit großem Respekt vor der Entscheidung aus Karlsruhe zur Kenntnis."

Die Karlsruher Richter hatten die für Freitag geplante Verabschiedung des Heizungsgesetzes gestoppt. Sie zweifeln, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden. Neben einer Sondersitzung in der Sommerpause könnte der Bundestag das Gesetz auch in der normalen Sitzungszeit ab September beschließen. Das Gesetz sieht vor, dass neueingebaute Heizungen vor allem mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen./edi/DP/ngu