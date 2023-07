Data Connect for Marketing ermöglicht es Omni-Channel-Unternehmen, Zahlungsdaten zu nutzen, um die Personalisierung voranzutreiben und die Kundenbindung zu erhöhen

Das neueste Produkt von Adyen hilft bereits der globalen Modegruppe AWWG (Pepe Jeans London, Hackett und Façonnable), ihre Kundenbindungsprogramme zu verbessern. Salesforce hat eine Integration entwickelt, um seinem Kundenstamm mit Zahlungsdaten angereicherte Profile anzubieten

AMSTERDAM, 6. Juli 2023 / PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen, gibt die Einführung von „Data Connect for Marketing" bekannt, einem neuen Produkt, das es Omni-Kanal-Einzelhändlern ermöglicht, Zahlungsdaten zu nutzen, um Marketinginitiativen zu verbessern, sowie ein erweitertes Verständnis der Kunden zu erhalten. Einzigartige Profilidentifikatoren können zuvor nicht identifizierte Transaktionen in Geschäften mit Käuferprofilen verknüpfen und so eine Vielzahl von analytischen Anwendungsfällen erschließen. Mit einem besseren Kundenverständnis können Unternehmen die Kundentreue belohnen, das Einkaufserlebnis individuell gestalten und den Mehrwert für bestehende Kunden steigern.