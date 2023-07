Finger weg von Coinbase-Aktien – Piper Sandler warnt Anleger vor Talfahrt

Die rasante Aktienrallye von Coinbase in den vergangenen Monaten lässt Moley weitgehend kalt. Seiner Ansicht nach fuße sie auf steigenden Kryptokursen und der Ankündigung von Bitcoin-ETFs. Moley geht von einem miesen zweiten Quartalsbericht für die Kryptobörse aus. Ihm zufolge könnten es das niedrigste Handelsvolumen und die niedrigsten Transaktionszahlen seit über zwei Jahren sein.

Doch er hat noch Hoffnung für die Krypto-Aktie:

Unterm Strich glauben wir weiterhin, dass Coinbase in der Lage ist, ein wichtiger Akteur in diesem Bereich zu sein, wenn wir endlich regulatorische Klarheit in den USA bekommen, aber wir würden gerne mehr Fortschritte an der regulatorischen Front und einen überzeugenden Umschwung in den zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Geschäfts sehen, bevor wir positiver werden.