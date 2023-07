Eureka beginnt mit Exploration in neuestem Lithiumgebiet in Quebec

Eureka, das im Juni 2023 6,7 Millionen $ im Rahmen einer Privatplatzierung aufgebracht hatte, erwarb von einem Konsortium unter der Leitung des berühmtesten Schürfers Kanadas, Shawn Ryan, einem technischen Berater von Eureka, 100 % der Eigentümerschaft an mehreren Lithiumkonzessionsgebieten mit einer Größe von 1.408 km² in drei großen Regionen in Nunavik. Ryan, ein ehemaliger PDAC Prospector-of-the-Year, kann auf mehrere Goldentdeckungen verweisen und hat sowohl im Yukon als auch in Neufundland Goldprojekte geleitet. Nunavik stellt seinen Einstieg in den Lithiumsektor dar.

- 443 km² bei Raglan West, beginnend 33 km südwestlich der Gemeinde Salluit

- 229 km² bei Raglan South, innerhalb von 20 km des Landpakets von KoBold Metals und 80 km südwestlich der Nickelmine Raglan (siehe „Aktivitäten in der Region“ weiter unten für Details)

- 736 km², die mehrere Schürfrechteblöcke im New Leaf Camp im Süden von Nunavik umfassen

Ryans monatelangen Forschungen haben maßgeblich dazu beigetragen, das hochgradige Lithiumpotenzial von Nunavik in einer ressourcenfreundlichen Region aufzuzeigen, in der sich die Mine Raglan von Glencore, einer der kostengünstigsten Nickelproduzenten der Welt befindet und die über einen Tiefseehafen in der Nähe von Salluit beliefert wird.

Drei große Lithiumprojektgebiete

Jedes Projektgebiet von Eureka weist das Potenzial für eine Lithiumentdeckung auf regionaler Ebene sowie zahlreiche Ausbisse und einige der höchsten Lithium- und Cäsiumwerte in Seesedimenten (99. Perzentil und höher) in der Datenbank der Regierung von Quebec auf. Darüber hinaus verdeutlicht eine Prüfung der historischen Daten für die Region das Vorkommen von kartierten Pegmatiten in mehreren Gesteinseinheiten, eine vielversprechende allgemeine Geologie sowie geophysikalische Anomalien, die auf tief liegende Strukturen hinweisen, die ein ideales Umfeld für die Erschließung von Lithiummineralisierungen in weiten Gebieten von Nunavik, außerhalb des Cape Smith Belt, geschaffen haben könnten.