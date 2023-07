Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 10. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 2. Quartal 2023:- Preisstabilisation setzt sich fort: Nach deutlichen Rückgängen von bis zu1.000 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr pendeln sich die Preisederzeit ein- In 5 von 14 untersuchten Großstädten steigen die Angebotspreise vonBestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal, in 2 Städten bleiben sie stabil- Teuerste Pflaster: In München und Hamburg verteuern sich die Immobilienpreiseinnerhalb eines Quartals um jeweils 1 Prozent- Immobilien in Berlin weiterhin gefragt: zweites Quartal in Folge keinPreisrückgang- Abwärtstrend hält an: In Frankfurt und Köln sinken die Angebotspreise umjeweils 2 Prozent- Auf und Ab in günstigen Städten: Großstädte im Ruhrgebiet und im Osten mitschwankenden PreisenDer Preisverfall bei den Immobilienpreisen scheint derzeit gestoppt. Das Niveauist zwar weiterhin deutlich unter den Höchstwerten im vergangenen Jahr zumHöhepunkt des Immobilienbooms, aber wie schon im 1. Quartal 2023 stabilisierensich auch im 2. Quartal die Preise weiter. Das verdeutlichen die aktuellenAngebotspreise von Bestandswohnungen aus dem immowelt Preiskompass. Dafür wurdenauf immowelt.de angebotene Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1.Stock, Baujahr 1990er-Jahre) untersucht. Zwischen April und Juli sind dieAngebotspreise von Bestandswohnungen in 7 von 14 untersuchten Großstädtengesunken. In 5 Städten sind die Kaufpreise gestiegen, während in den übrigen 2Städten das Preisniveau stabil geblieben ist. Die Preisdynamik hat imzurückliegenden Quartal sogar nochmal leicht abgenommen. Im 1. Quartal diesesJahr sind die Angebotspreise noch in 9 der 14 Städte gesunken. Im 2. Quartal2022, also zu Beginn der Trendwende, als die Bauzinsen begannen, steil nach obenzu zeigen, verbuchten gar 11 Großstädte rückläufige Zahlen. Zwischenzeitlichzeigte im Jahr 2022 sogar in allen Städten die Preiskurve nach unten."Die sich stabilisierenden Preise sind ein gutes Zeichen für denImmobilienmarkt, weil sie verdeutlichen, dass trotz schlechtererRahmenbedingungen nach wie vor großes Interesse an Immobilieneigentum besteht",sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director. "Für Käufer mit Erspartembietet das aktuelle Marktumfeld sogar große Chancen. Durch den geringerenKonkurrenzdruck können sie wieder verstärkt Preisverhandlungen führen. Zudem istdas sichtbare Angebot auf Immobilienportalen und damit die Auswahl an Immobilienso groß wie lange nicht mehr."