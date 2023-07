Brenntag gibt Sparten mehr Autonomie

(Im dritten Absatz muss es korrekt heißen, dass die Sparte Specialties rpt Specialties aus den zwei Bereichen Life Science und Material Science bestehen wird.)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag geht den nächsten Schritt, seine beiden Sparten Specialties und Essentials unabhängiger aufzustellen. So werde eine neue Führungsstruktur für beide Geschäftsbereiche eingeführt, die 2024 starten soll, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beide Bereiche sollen ein Exekutivkomitee erhalten, mit einem Vorsitzenden an der Spitze. Zudem sollen bestimmte Funktionen, Verantwortlichkeiten und Aktivitäten von der Konzernebene in die Geschäftsbereiche verlagert werden, hieß es.