Eventnet Anbieter von mietbaren Internet- und WLAN-Lösungen für die Veranstaltungsbranche senkt dauerhaft die Preise / Innovative Automatisierungslösungen lassen trotz Inflation die Preise purzeln

Berlin (ots) - Während viele Preise inflationsbedingt seit Monaten steigen,

senkt Eventnet, einer der führenden Anbieter von Internet-Mietsystemen, ab

sofort die Preise. "Es ist uns gelungen, unsere Kosten langfristig zu senken.

Wir haben in die Automatisierung von Prozessen investiert und sind effizienter

geworden. Diesen Vorteil geben wir jetzt an unsere Kunden weiter", sagt

Maximilian Pohl, Gründer und Geschäftsführer von Eventnet (

http://www.eventnet.de/ ).



Kunden können daher im Vergleich zum Vorjahr mit niedrigeren Preisen bei den

Mietsystemen rechnen. Konkret gibt es Nachlässe für die Mietsysteme "Hotspot in

a Box", "Multi-LTE Case" und "SAT-Case". So kosten das Multi-LTE Case und das

SAT-Case jetzt 590 EUR (statt bisher 650 EUR), was einer Preissenkung von fast

10 Prozent entspricht. Beim "Hotspot in a Box" beträgt der neue Preis 175 EUR

statt 190 EUR. Diese mietbaren Internetlösungen werden per Kurier zugestellt und

lassen sich von Veranstaltern selbst aufbauen und betreiben.