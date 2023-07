Ford und RheinEnergie schließen Partnerschaft für lokale, nachhaltige Energie - Verdreifachung der Solaranlage unterstützt Fords "Road to Better"-Strategie (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford und RheinEnergie kündigen Aktionsplan für eine nachhaltigere Zukunft an

- Solaranlagen bei Ford in Köln werden verdreifacht, neue lokale

Windenergieanlagen geplant

- Erneuerbare Energien sind wichtiger Baustein für Ford, bis 2035 sämtliche

Werke, die Logistik und die direkten Zulieferer bilanziell CO2-neutral

aufzustellen

- Ford eröffnete kürzlich das Cologne EV Center, Fords erste CO2-neutrale

Fahrzeugfertigung, ein Meilenstein für Fords "Road to Better"-Strategie



Ford und RheinEnergie gehen einen wichtigen Schritt zur Dekarbonisierung des

Standortes Köln und haben weitere Kooperationen im Rahmen ihrer

Nachhaltigkeitsstrategien in einer gemeinsamen Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding) unterzeichnet. Der miteinander entwickelte Aktionsplan zum

Klimaschutz sieht eine Verdreifachung der Leistung der schon existierenden

Solaranlage auf dem Ford-Gelände vor, ein gemeinsames Engagement für den Ausbau

der Kapazitäten für lokal produzierten, erneuerbaren Strom sowie Maßnahmen zur

Effizienzsteigerung in Produktionsprozessen und Beleuchtung am Ford-Standort

Köln.