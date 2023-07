Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Unabhängig von regulatorischen Verpflichtungen erfasst dieMehrheit der mittelständischen Unternehmen bereits Nachhaltigkeitsdaten. Dochdas Sammeln, Aufbereiten und Auswerten ist oft eine Herausforderung: 68 Prozentder Unternehmen haben Probleme mit heterogenen Datenquellen, weniger als dieHälfte nutzt bislang KPIs, um Nachhaltigkeit messbar zu machen. Vielen fehlt eszudem an geeigneten Tools, wie der aktuelle "IT & Sustainability -Reifegradindex 2023" zeigt. Für die Studie hat das MarktforschungsunternehmenPAC im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions 150 IT- und Business-Entscheideraus der Automobilindustrie, dem produzierenden Gewerbe sowie dem Logistiksektorbefragt.Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird es branchenübergreifend immerwichtiger, das Vertrauen von Kunden und Investoren zu gewinnen, indem auchnichtfinanzielle Kennzahlen transparent gemacht werden. Die CorporateSustainability Reporting Directive (CSRD) der EU verpflichtet in den kommendenJahren nahezu alle Unternehmen zu jährlichen Nachhaltigkeitsberichten, in denensie über die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umweltberichten müssen. Doch wie ist der Reifegrad der Unternehmen im Hinblick auf dasSammeln, Aufbereiten und Auswerten der dafür notwendigen Daten? Für den "IT &Sustainability - Reifegradindex 2023" (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/studien/pac-it-sustainability-reifegradindex-2023) hat LufthansaIndustry Solutions (LHIND) daher einen Teilindex für den Bereich "Monitoring,Controlling & Reporting" ermittelt. Auf einer Skala von "0" (unreif) bis "10"(reif) erreichte er in diesem Jahr einen Wert von 6,7.So gibt die Hälfte der Unternehmen an, bereits heute einenNachhaltigkeitsbericht zu erstellen, teilweise auch ohne regulatorischen Druck.Ein weiteres Viertel plant dies aufgrund der künftigen Berichtspflicht. ZweiDrittel (67%) führen zudem eine Risikobewertung hinsichtlich der Nachhaltigkeitihrer Zulieferer durch. "Dieses Engagement zeigt, wie wichtig den Unternehmendas Thema Nachhaltigkeit und dessen Relevanz für Kunden, Investoren undMitarbeitende ist", sagt Stephanie Hackenholt, Product Owner CustomerSustainability bei LHIND.Von CO2-Emissionen bis Recyclingquoten - Nachhaltigkeit mit Tools und KPIsmessbar machenDennoch stehen die Unternehmen weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen: Viervon fünf Unternehmen (80%) bemängeln die Datenqualität, der Hälfte fehlt diegeeignete Datenbasis und zwei von drei Unternehmen sorgen sich um die