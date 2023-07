HSBC senkt Heidelberg Materials auf 'Hold' - Ziel 81 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Heidelberg Materials nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 76 auf 81 Euro angehoben. Das europäische Baugewerbe dürfte in den Jahren 2023 und 2024 einen tieferen Abschwung verzeichnen, schrieb Analyst Brijesh Siya in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im "schweren" Baustoffbereich seien die Ergebnisse jedoch durch starken Rückenwind bei den Energiekosten gestützt. Für dieses Segment erhöhte der Experte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 um durchschnittlich 3 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 71,98EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: HSBC

Kursziel: 81 Euro