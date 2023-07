VAA-Befindlichkeitsumfrage Stimmung trübt sich ein (FOTO)

Köln (ots) - Die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren konjunkturellen und

industriepolitischen Entwicklung in der Chemie- und Pharmabranche schlägt sich

in einer eingetrübten Stimmung bei den Führungskräften der Branche nieder. Das

zeigt die diesjährige Befindlichkeitsumfrage des VAA unter den außertariflichen

und leitenden Angestellten von Deutschlands drittgrößtem Industriezweig.



Die Durchschnittsnote für die Personalpolitik der Unternehmen fällt mit 3,0

etwas schlechter aus als im Vorjahr (2,8). Dr. Birgit Schwab, 1. Vorsitzende des

VAA, verweist auf die Spannweite der Unternehmensbeurteilungen im Ranking:

"Obwohl von den Unsicherheiten im Hinblick auf die Konjunktur und die Zukunft

des Chemie- und Pharmastandortes Deutschland fast die gesamte Branche betroffen

ist, stellen die VAA-Mitglieder in einigen Unternehmen ihrem Arbeitgeber ein

gutes Zeugnis aus. Das zeigt, das man auch in schwierigen Zeiten vernünftige

Personalarbeit machen kann."