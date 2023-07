Ford und ODALINE - Neue Partnerschaft mit dem Ziel das Abenteuer erlebbar zu machen (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford beginnt neue Zusammenarbeit mit der digitalen Strategieberatung ODALINE

- In digitalen Formaten und Always-On Content gehen Protagonist/-innen auf

Abenteuersuche und übernehmen alle digitalen Ford Marketingkanäle

- Neue Markenpositionierung "Adventurous Spirit" soll einzigartige

Differenzierung im europäischen Raum schaffen



Ford Deutschland und die digitale Strategieberatung ODALINE starten ihre

Zusammenarbeit. Mit verschiedenen digitalen Content-Formaten und bekannten

Content Creators wird die Lust am Abenteuer geweckt und auf eine neue Art

erlebbar gemacht. Ein weiterer Schritt um mit der neuen Markenpositionierung

"Adventurous Spirit" eine einzigartige Differenzierung im europäischen Raum zu

schaffen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der amerikanische Autobauer stellte kürzlich den neuen Ford Explorer* vor - daserste vollelektrische Auto, das im Electric Vehicle Center in Köln gebaut wird.Passend dazu spielt das Crossover-Modell eine tragende Rolle in einerWerbekampagne rund um das Kino-Highlight und dem Hollywood-Abenteurer "IndianaJones und das Rad des Schicksals".Das große Abenteuer beginnt. "Amerikanisch, wild und abenteuerlustig" - solautete das leidenschaftliche Versprechen von Dr. Christian Weingärtner,Managing Director, Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die neueStrategie "Adventurous Spirit", an der Weingärtner persönlich mitgearbeitet hat,darf der neue Direktor Marketing der Ford DACH-Organisation, Fabian Halft,erwecken und startet diesen Sommer mit voller Kraft voraus.Das junge und dynamische Kreativteam von ODALINE begleitet denTransformationsprozess der digitalen Kommunikation von Ford. "Sicherlich gab esin den letzten Jahren kein größeres Abenteuer im Automobilsegment als dieses. Esmacht unfassbar viel Spaß, Branchenregeln zu brechen und Dinge von Grund auf neuzu denken. Ford geht neue Wege, erschafft relevanten Content wie keine andereAuto Brand und wir freuen uns, sie dabei begleiten zu dürfen", sagt ODALINECo-Founder Jan König. Mit dabei ist auch Mindshare, Fords langjährigeMediaagentur. "Die Mediakanäle haben heute andere Ansprüche an die Creatives alsnoch vor wenigen Jahren. Die Vielzahl von Assets, die auf jedem Kanalunterschiedlichen Regeln unterliegen, ist explodiert. Unser neuer Plan bereitetFord Deutschland ideal auf diese Anforderungen vor.", sagt MindshareGeschäftsführerin Viktoria Hofmann.Alle "Adventurous Spirit" Inhalte werden für alle Plattformen produziert. "DieZeit, in der Filme für ein Medium oder Kanal kreiert wurden, ist vorbei", soKönig. "Wir erschaffen Inhalte für Ford und die Marke wird Absender von Content,