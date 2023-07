Neue Technologien erhöhen Bedarf an Führungskräften mit Tech-Know-how - Russell Reynolds Associates baut Technologie-Beratung aus (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Robert Kämper wird Leiter der europäischen

Technologie-Practice



- Künstliche Intelligenz erhöht Bedarf an Technologieexperten in Vorständen und

Aufsichtsräten



- Länderübergreifende Suche und Vermittlung von Tech-Experten wird verstärkt





Die auf die Besetzung von Spitzenpositionen spezialisierte PersonalberatungRussell Reynolds Associates hat Robert Kämper zum Managing Director und Partnerernannt. Robert Kämper übernimmt zudem díe Leitung der europäischen TechnologyPractice mit Sitz in Frankfurt, in der die europaweite Technologieberatunggebündelt wird; er leitet bereits die deutsche Technologie-Beratung. Dieländerübergreifende Suche und Vermittlung von Tech-Experten wird dadurchgestärkt. Russell Reynolds reagiert damit auf die steigende Nachfrage nachFührungskräften mit Tech-Know-how, getrieben durch das Vordringen neuerTechnologien wie Künstlicher Intelligenz, die die Anforderungen anFührungskräfte verändern.Robert Kämper ist seit 2017 Berater bei Russell Reynolds Associates undspezialisiert auf die Besetzung von Führungspositionen in multinationalenTechnologiekonzernen sowie in Portfolio-Unternehmen von Private Equity- undVenture Capital-Firmen. Zuvor war er Chief Marketing Officer bei Microsoft Deutschland und Senior Vice President Marketing Operations bei der DeutschenTelekom.Die Technologie-Practice unterstützt zum einen Technologie-Unternehmen bei derRekrutierung von Führungskräften. Zum anderen hilft sie auch Unternehmen andererBranchen bei der Besetzung von Tech- und IT-Funktionen, beispielsweise die einesChief Technology Officers bei einem Konsumgüterhersteller. Robert KämpersAufgabe besteht besonders darin, die Zusammenarbeit innerhalb derPersonalberatung über Ländergrenzen hinweg noch weiter auszubauen. Grundsätzlichwird bei Russell Reynolds bei der Besetzung von Spitzenpositionen weltweit nachden geeignetsten Kandidaten gesucht."Obwohl die Technologie-Branche selbst im Moment zum Teil nicht in der bestenVerfassung ist, sind Manager mit ausgewiesener Tech-Kompetenz über alle Branchenhinweg sehr gefragt, ganz besonders in Deutschland. Die Nachfrage wird getriebendurch Trends wie Künstliche Intelligenz", sagt Robert Kämper. "WährendUnternehmen sich in den letzten Jahren Digitalisierungsexperten ins Haus geholthaben, steht jetzt eine zweite Welle der Aufrüstung beim Technik-Know-how aufFührungsebene bevor.""Die Themen KI, Cyber-Sicherheit und ChatGPT haben ein neuesTechnologiezeitalter eingeläutet. Egal in welcher Branche, der richtige Einsatzder neuen Technologien wird immer wichtiger für den Unternehmenserfolg.Dementsprechend ist Technologie-Verständnis für Führungskräfte so wichtig wienie zuvor", sagt Matthias Scheiff, Leiter des Deutschland-Geschäfts von RussellReynolds. "Russell Reynolds stellt sich hier für weiteres Wachstum auf. Wirfreuen uns, mit Robert Kämper einen Spezialisten in diesem Umfeld zum ManagingDirector und Partner zu befördern."