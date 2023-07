TXOne Networks sichert mit neuartiger Stellar-Lösung die betriebliche Stabilität von Unternehmen aus vielen Bereichen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eindhoven/Taipeh (ots) - Cybersicherheitslösung Stellar nutzt "Cyber-PhysicalSystem Detection and Response" (CPSDR) -Ansatz, um unerwartete Systemänderungenzu verhindern und die Produktion abzusichern.TXOne Networks (https://www.txone.com/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=press-release&utm_campaign=growth-pr-may-2023&utm_content=) , ein führendesUnternehmen im Bereich der industriellen Cybersicherheit, kündigt mit Stellarseine neue Lösung zur Absicherung eines stabilen Produktions- undGeschäftsbetriebs an. Dank des Einsatzes des einzigartigen Cyber-Physical SystemDetection and Response (CPSDR) - Sicherheitskonzepts von TXOne Networksunterstützt die Stellar Produktlinie sowohl die Prioritäten von Sicherheits- alsauch Produktionsteams, ohne dass einer der beiden Bereiche Abstriche beiFunktionalität oder Leistung machen muss. Stellar-Lösungen schützen bereitsjetzt Kunden aus der Halbleiterindustrie, der Fertigung, der Öl- undGasindustrie, der Automobilbranche, der Pharmaindustrie und vielen anderenBranchen. Damit ist Stellar die erste Cybersicherheitslösung, die nahtlosenSchutz mit vollständiger System-Überwachung und Prävention sowohl für alte alsauch neue OT-basierte Produktionsanlagen im Parallelbetrieb bietet. Dank desintuitiven Einsatzes und der fachkundigen Automatisierung der Lösung ist dieImplementierung schnell und einfach durchzuführen und wirkt sich nicht aufProduktionsgeräte mit eingeschränktem Leistungsumfang aus.Die Verhaltensmuster OT-basierter Produktionsgeräte und cyber-physischer Systemein der Fertigung werden automatisch ermittelt und kontinuierlich überwacht.Selbst eine einzige anormale Interaktion erfordert hier eine genaue Überprüfung,für die herkömmliche, aus der Informationstechnologie (IT) übernommeneCybersicherheitsansätze oft nicht ausgelegt sind. Stellar hingegen analysiertdie grundlegenden "Fingerabdrücke" jedes einzelnen Produktionsgeräts, umunerwartetes Verhalten aufzudecken, das einen zuverlässigen und stabilenFertigungs- und Geschäftsbetrieb gefährdet. Die Lösung von TXOne Networksverhindert dann diese unerwarteten Veränderungen und generiert Warnmeldungen, umeine weitergehende Analyse durchzuführen. Auf diese Weise beschränkt sich dieStellar-Lösung nicht nur auf die Bekämpfung bekannter Cyberbedrohungen. Dank derNutzung der OT-nativen CPSDR-Funktionen von TXOne Networks sowie seinesstabilitätsorientierten Ansatzes, kann Stellar unerwartete Systemänderungenverhindern, bevor der Produktionsbetrieb beeinträchtigt wird.Die Stellar-Lösung besteht aus einem Agenten, der mit den OT-basiertenProduktionsgeräten eines Unternehmens in Verbindung steht, und einer zentralen