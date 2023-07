München (ots) - Nach mehr als zwei Jahren im Regelbetrieb der Presseflotte der

Aiways Automobile Europe GmbH wird das älteste Aiways U5 SUV ausgemustert. Die

Bilanz von über 70 gefahrenen Testeinsätzen und gut 50.000 harten Testkilometern

fällt beeindruckend aus und ist Beweis für die Qualität der elektrischen

Kompakt-SUV.



Mit einem Erstzulassungsdatum vom 14.01.2021 ist das Aiways U5 SUV mit dem

Kennzeichen M-AE 921 E das älteste Fahrzeug der Aiways-Flotte des europäischen

Hauptquartiers in München. Mehr als 24 Monate im Dienst der Presseabteilung

bedeuteten unzählige Einzeltest, Vergleichstest, Fahrdynamikprüfungen,

Rennstreckenrunden, Effizienztests und Schnellladeversuche. In keinem der

gefahrenen Tests traten technische Störungen auf oder fiel das Fahrzeug gar aus.





Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways,äußert sich begeistert: "Die beeindruckende Performance unseres Aiways U5 SUVbestätigt unsere Erwartungen. Dieses Fahrzeug ist nicht nur ein Beweis für dieQualität und Langlebigkeit unserer Elektroautos, sondern auch ein starkesStatement gegen die traditionelle Vorstellung, dass Elektrofahrzeuge wenigerzuverlässig sind als ihre konventionell angetriebenen Konkurrenten."Ohne festgestellte Mängel nach zwei JahrenAbgesehen von einem Ersatz der 12V-Batterie, der aufgrund eines in bestimmtenNutzungsszenarien auftretenden Softwareproblems und einem Nichtabschalteneiniger Steuergeräte notwendig wurde, sind keine Defekte am Fahrzeugaufgetreten. Die fehlerhafte Ansteuerung über den Datenbus des U5 wurde miteinem Update des Betriebssystems behoben und europaweit auf alle Servicepartnerausgerollt."Unsere MAS-Plattform ist eine sehr moderne Architektur und bietet vieleFreiheitsgrade in der Entwicklung durch ihre hohe Performance", erklärt ZeeshanShaikh, Leiter Aiways Technical Center München. "Derzeit sind wir gerade in denletzten Entwicklungsschritten der AI-Tech 2.0 Version, die die gesamte Aiways U5SUV-Flotte deutlich aufwerten und für alle Kunden verfügbar sein wird."Ausdauernde Technik und geringer Verschleiß dank intelligenter SoftwareEin umfassender Technik-Check bestätigt die Langzeitqualität des Aiways U5 SUV.Sämtliche Baugruppen zeigten sich nach dem zweijährigen Härtetest unbeeindruckt.Fahrwerkslenker und Silentlager sind ebenso wenig zu beanstanden wie der Zustandder elektrischen Anlage inklusive der Beleuchtung und der Bremsanlage. ImGegenteil, durch die hohe Rekuperationsleistung der elektrischen Antriebsstrangsist der Verschleißzustand der Scheibenbremsanlage überdurchschnittlich gering.Ebenfalls bemerkenswert ist der geringe Verschleiß der Bereifung. Im gesamtenTesteinsatz lief M-AE 921 E auf einem Ganzjahresreifensatz, der sich dank derintelligenten Traktionskontrolle und der feinfühligen Drehmomentsteuerung des150 kW (204 PS) starken Elektromotors an der Vorderachse gleichmäßig beanspruchtund noch sehr profilstark zeigt.Erstklassige Qualität stellt sich weiterer HerausforderungAuch die Innenausstattung, in der Prime-Ausstattung des Testwagens bestehend auseiner Leder- und Veganleder-Kombination, zeigt nach der intensiven Nutzung keineVerschleiß- oder Abnutzungserscheinungen. Dies ist ein weiterer Beweis für dieerstklassigen Materialqualität, aber auch für die sorgfältige Verarbeitung unddie hohe Fertigungsgute im Aiways-Werk Shangrao.Um diese zu weiter zu untermauern, wird das Fahrzeug nun zum Ende des regulärenEinsatzalters in einen extra fordernden Dauertest abgegeben. Dieser Test wirdein noch detaillierteres Bild der Langzeitqualität und Haltbarkeit des Fahrzeugsliefern können. "Angesichts der beeindruckenden Performance, die das Fahrzeugbisher gezeigt hat, sind wir sehr zuversichtlich, dass es auch diesen Test mitBravour meistern wird", freut sich Dr. Alexander Klose auf die Ergebnisse diesesungewöhnlich herausfordernden Tests.