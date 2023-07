Mehr steuerfreie Homeoffice-Tage für deutsche Luxemburg-Pendler

BERLIN/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Grenzgänger, die in Luxemburg arbeiten, dürfen ab 2024 deutlich mehr Tage im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. Die Freigrenze werde von derzeit 19 auf dann 34 Tage pro Kalenderjahr angehoben, teilten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Luxemburgs Amtskollegin Yuriko Backes am Donnerstag in Berlin mit. Möglich wird die Neuerung durch eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens.

Damit wird für deutsche Pendler nach Luxemburg dieselbe Obergrenze eingeführt, die bisher schon für Luxemburg-Pendler aus Frankreich und Belgien gilt. Lindner teilte mit: "Die Ausweitung der Bagatell-Regelung auf 34 Tage stellt eine deutliche bürokratische Entlastung auf beiden Seiten der Grenze dar." Damit werde die steuerliche Regelung vereinfacht und an flexibleres Arbeiten angepasst. Das würden Pendler direkt spüren.