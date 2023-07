CGI gehört erneut zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt (FOTO)

Sulzbach (ots) - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) hat von EcoVadis, dem weltweit

größten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, im zweiten Jahr

in Folge ein Platin-Rating für seine Performance im Bereich Nachhaltigkeit

erhalten. Der Business- und IT-Dienstleister gehört damit erneut zu den "Top 1%"

der Unternehmen innerhalb des EcoVadis-Netzwerks.



Mit der Vergabe des Platin-Ratings an CGI würdigt EcoVadis erneut die

kontinuierliche Disziplin des Unternehmens bei der Umsetzung und Evaluierung von

Nachhaltigkeitsinitiativen. Besonders in den Bereichen Umweltschutz, Arbeits-

und Menschenrecht, Ethik und nachhaltige Beschaffungspraktiken bewies der

Business- und IT-Dienstleister erneut großes Engagement.





"Wir sind stolz darauf, erneut die höchste Bewertung von EcoVadis erhalten zuhaben. Das Platin-Rating würdigt die nachweislichen Ergebnisse, die wir durchunsere nachhaltigen Geschäftspraktiken erzielt haben", betont George D.Schindler, President and Chief Executive Officer bei CGI. "Unser Engagement fürNachhaltigkeit erstreckt sich auch auf unsere Kunden sowie auf lokaleBildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen. Unsere Berater geben ihrFachwissen bei ihrer Zusammenarbeit mit diesen Stellen weiter, um mit denMöglichkeiten der Technologie das wirtschaftliche, soziale und ökologischeWohlergehen in unseren Gemeinden positiv zu beeinflussen."CGI lässt seine Ziele und Fortschritte in Sachen Umwelt, Soziales und Governance(ESG) stets von führenden, unabhängigen Organisationen wie EvoVadis bewerten.Deren Nachhaltigkeitsratings sind der globale Standard und basieren aufBewertungen von mehr als 100.000 Unternehmen in 175 Ländern. Sie fußen zudem aufinternationalen Nachhaltigkeitsstandards wie den zehn Prinzipien des UN GlobalCompact, den Konventionen der International Labour Organization (ILO), denStandards der Global Reporting Initiative (GRI) und der ISO-Norm 26000. DieRatings von EcoVadis bieten überdies eine fundierte Analyse der aktuellenPerformanz der Nachhaltigkeitsinitiativen und praktische Hinweise fürkontinuierliche Verbesserungen.Der 2022 ESG Report (https://www.cgi.com/en/brochure/esg/cgi-report) von CGIbeinhaltet Einzelheiten zu den Prioritäten und praktischen Maßnahmen desUnternehmens. Er behandelt auch Themen wie die Dekarbonisierung der Lieferkettedes Unternehmens, die Unterstützung des wirtschaftlichen Wohlstands vonGemeinden, Natur und Biodiversität sowie nachhaltige IT und Menschenrechte. ImReport bespricht CGI zudem, wie das Unternehmen entsprechende Initiativen inEinklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungbringt. Der Bericht enthält überdies tiefere Einblicke in die Verbesserungen,die CGI im Hinblick auf Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DE&I), dieGesundheit sowie das Wohlbefinden und die Sicherheit seiner Mitarbeiterdurchführt. Und der 2022 ESG Report unterstreicht noch einmal die Verpflichtungseitens CGI, bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität zu erreichen.Über CGIDie 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern vonIT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 91.000 Beratern undExperten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - vonstrategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT undBusiness Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGIverfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerkunterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihreOrganisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2022ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 12,87 Milliarden kanadische Dollar.CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website:https://www.cgi.com/de/dePressekontakt:CGISabine Ernst, Media Lead DeutschlandT: +49-151-16360469, mailto:sabine.ernst@cgi.comhttp://www.cgi.com/de http://www.pr-com.deCGI Deutschland B.V. & Co. KGPR-COMNicole Oehl, Account ManagerT: +49-89-59997-758, mailto:nicole.oehl@pr-com.dePR-COM GmbHWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158505/5551524OTS: CGI Deutschland B.V. & Co. KG