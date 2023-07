Zwei Neue mit vielseitiger Erfahrung im ISM-Kuratorium / Die private Wirtschaftshochschule mit sieben Campi holt weitere Experten hinzu (FOTO)

Dortmund (ots) - Gleich zwei Namen tauchen im Kuratorium der International

School of Management (ISM) neu auf: Matthias Klein-Lassek von der Dortmunder

Energie- und Wasserversorgung GmbH und Sebastian Kuhlmann von der NATIONAL-BANK

Vermögenstreuhand GmbH. Beide sind Geschäftsführer, beide leben im und kennen

das Ruhrgebiet - das eint sie. In die private Wirtschaftshochschule an sieben

Campi in deutschen Metropolen bringen sie darüber hinaus je unterschiedliche

Akzente ein.



Für Sebastian Kuhlmann, seit kurzem auch Generalbevollmächtigter der

National-Bank in Essen, begann der Berufsweg mit einer Ausbildung zum

Bankkaufmann und als Anlageberater von Privatkunden. Daran schlossen sich

mehrere berufsbegleitende Studien mit Stationen im Ausland an. Wenn er sich nun

in die ISM Hochschule einbringt, weiß er aus eigener Erfahrung, dass das - neben

der Freude an der Wissenserweiterung - auch viel Disziplin und Hingabe

erfordert.