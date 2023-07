Ölpreise vor US-Lagerdaten kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 76,62 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg hingegen geringfügig um neun Cent auf 71,88 Dollar.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf neue Lagerdaten aus den USA. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten zur Entwicklung der US-Ölreserven durch das Energieministerium in Washington veröffentlicht. Wegen des Nationalfeiertags am Dienstag findet die Veröffentlichung einen Tag später als üblich statt.