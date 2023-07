Hamburg/Berlin/Köln (ots) -



+++ Die digitale Plattform für Abfallmanagement und Recycling, Resourcify, und

der Kreislaufdienstleister Interzero geben eine umfassende Partnerschaft bekannt



+++ Bei Burger-Restaurantkette Five Guys bereits im Einsatz: Effiziente

Verwaltung von Abfällen, ihrer Entsorgung und ihrem Recycling mit der

gemeinsamen Digitallösung "Zero Waste Manager"





Seite 2 ► Seite 1 von 3

+++ Eines der größten Entsorgungsnetzwerke Europas wird digitalisiert und dasauf Resourcify gemanagte finanzielle Wertstoffvolumen wird sich perspektivischverdoppelnDie führende digitale Abfallmanagement- und Recycling-Plattform, Resourcify,und Interzero, in Europa führender Anbieter von Kreislaufdienstleistungen,haben heute eine umfassende Partnerschaft bekanntgegeben. Auf ihrer Grundlagewerden den Kunden von Interzero die digitalen Waste Management-Services derResourcify-Plattform mit erweiterten Funktionalitäten zur Verfügung gestellt.Der neue gemeinsame Service heißt "Zero Waste Manager".Interzero bietet damit seinen Kunden eine integrierte digitale Lösung, um ihrAbfallmanagement effizient zu organisieren. Recyclingpartner aus dem Netzwerkvon Interzero erhalten über die Plattform ihre Aufträge und melden dieLeistungsdaten anschließend auch dort zurück.Effizientes Abfallmanagement für großen KundenstammDamit verbessern sich für die Kunden die Organisation und die Durchführung vonRecyclingprozessen erheblich. Denn vielfach wird beim Thema Abfall noch miteinfachsten Mitteln der Datenverwaltung und ohne digitale Verknüpfung derPartner gearbeitet. Durch Datenanalysen in der Plattform sehen die Kunden sehrklar, wo sich Abfälle reduzieren, Recyclingquoten steigern und der Kreislaufwertvoller Ressourcen schließen lassen. Der "Zero Waste Manager" ist somit einumfassendes Tool mit dem die Operations- und Sustainability-Teams der KundenDatenhandling und Kreislauflösungen aus einer Hand erhalten.Durch die Partnerschaft stärkt Resourcify seine Position als technologischführende Plattform für Abfallmanagement und Recycling in Europa und trifft mitInterzero auf eines der größten, erschlossenen Entsorgungsnetzwerke Europas.Mit der Partnerschaft verdoppelt Resourcify perspektivisch das auf seinerPlattform gemanagte finanzielle Wertstoffvolumen.Durch den Zugang zur Technologie von Resourcify geht Interzero zusätzlich einenentscheidenden Schritt in der Digitalisierung eigener Prozesse. Der Einsatz derdigitalen Plattform führt zu einer Erhöhung der Effizienz durch automatisierte