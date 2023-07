KREISEL Electric mit dem Frost & Sullivan Enabling Technology Leadership Award ausgezeichnet.

Rainbach/Mühlkreis (ots) - KREISEL Electric, ein führender Anbieter von

Batterietechnologielösungen, wurde mit dem renommierten Frost & Sullivan

Enabling Technology Leadership Award 2023 in der EV-Batteriebranche

ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die außergewöhnlichen Beiträge

des Unternehmens zur Weiterentwicklung der Elektromobilität und seine

bemerkenswerte Position als Technologieführer mit strategischen Partnerschaften,

die den europäischen EV-Batteriemarkt revolutionieren.



Der Frost & Sullivan Enabling Technology Leadership Award 2023 würdigt visionäre

Unternehmen, die herausragende Innovationen, Fachkenntnisse und Markteinfluss im

Bereich der Elektrofahrzeugtechnologie demonstriert haben. Das bedingungslose

Engagement für Exzellenz und bahnbrechende Beiträge haben KREISEL Electric an

die Spitze der Branche gebracht.





"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung von Frost & Sullivan mit dem EnablingTechnology Leadership Award" - Markus Kreisel, Geschäftsführer von KREISELElectric. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unerschütterlichesEngagement, widerstandsfähige und sichere Batterielösungen anzubieten, die denvielfältigen Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen Branchen gerechtwerden."KREISEL Electric hat bereits in der Vergangenheit internationale Anerkennung fürdie Entwicklung von innovativen Immersionskühlungslösungen, widerstandsfähigenBatteriesystemen und modularem Batteriedesign erlangt. Durch die Integration vonFachkenntnissen in den Bereichen Ingenieurwesen, Design und Fertigung festigtKREISEL Electric seine Position als wichtiger Akteur auf dem EV-Batteriemarkt,um die Transformation der Elektrofahrzeuglandschaft voranzutreiben.