Continentale Krankenversicherung Innovativer Zusatzschutz mit dem neuen Budgettarif Easy Ambulant

--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen

https://ots.de/mxHaXh

--------------------------------------------------------------



Dortmund (ots) - Als einer von wenigen Krankenversicherern geht die Continentale

beim Thema Zusatzversicherung neue Wege. Sie bietet ab sofort einen Budgettarif

in der Einzelversicherung an. Mit dem Easy Ambulant hat der Versicherte die Wahl

zwischen zwei Budgets in Höhe von 600 Euro und 1.200 Euro pro Kalenderjahr. Im

Rahmen des gewählten Budgets kann er - je nach Bedarf und medizinischer

Notwendigkeit - aus einem breiten ambulanten Leistungsspektrum wählen:

Vorsorgeuntersuchungen, Naturheilverfahren, Arznei- und Verbandmittel, Heil- und

Hilfsmittel sowie digitale Gesundheitsanwendungen oder Schutzimpfungen.

Besonders nachhaltig macht den Easy Ambulant die Kalkulation mit

Alterungsrückstellungen. Dadurch werden Beitragssprünge im Alter vermieden.

Hinzu kommen attraktive zusätzliche Leistungen, etwa im Bereich Sehhilfen und

refraktive Chirurgie sowie eine finanzielle Entlastung in der Elternzeit.

Besonders "easy" ist auch der Abschluss durch eine vereinfachte

Gesundheitsprüfung. Der Kunde profitiert ab Versicherungsbeginn vom vollen

Schutz - ganz ohne Wartezeit.