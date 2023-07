Die Übertreibung der Börsen wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie bescherte der Home Depot-Aktie Kursgewinne bis Ende 2021 auf 420,61 US-Dollar. Anschließend schritt die US-Notenbank ein und sorgte für eine Vollbremsung praktisch aller Asset-Klassen. Hierbei musste Home Depot Verluste auf 264,51 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres hinnehmen und traf sogleich auf den EMA 200. Dieser sorgte für einen ersten Aufwärtsimpuls an 345,69 US-Dollar, die letzten Wochen über waren wieder von Gewinnmitnahmen gezeichnet. Allerdings wurde zeitgleich auch ein tieferes Tief um 277,09 US-Dollar ausgebildet, zusammen mit den Frühjahrestiefs deutet sich hierdurch nun ein Doppelboden mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an. Für mittelfristige Signale muss allerdings der laufende Abwärtstrend überwunden werden.

Ein ausgewähltes Long-Engagement kommt bei Home Depot erst oberhalb von 318,60 US-Dollar infrage, in diesem Szenario könnten dann rasch Zugewinne an 385,16 und darüber an den Horizontalwiderstand aus 2021 bei 345,69 US-Dollar erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, dies kann beispielshalber über das Faktor Zertifikat Long WKN MB6PBH geschehen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend ohne Unterschreitung der Unterstützung von 303,20 US-Dollar ist dagegen kurzzeitig als neutral zu bewerten. Erst unterhalb des EMA 50 dürften sich größere Verluste auf 292,95 US-Dollar und im schlechtesten Fall die aktuellen Jahrestiefs von 277,09 US-Dollar anschließen.

Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Home Depot Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MB6PBH Typ: Faktor akt. Kurs: 13,51 – 13,96 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 10,990 Euro Basiswert: Home Depot Inc. Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 124,62 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 20,94 Euro Faktor: 5,0 Kurschance: + 50 Prozent Morgan Stanley Zertifikate