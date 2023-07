UBS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault vor der Quartalsberichtssaison der Autoindustrie von 39 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Absatzvolumina dürften gestiegen sein, die Gewinnentwicklung jedoch nicht, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erwartungen übertreffen könnten vor allem Stellantis, Ford und General Motors. In seiner bevorzugten Rangfolge stehen Luxusauto- weiter vor Premium- und Massenherstellern./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 38,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m