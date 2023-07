Dämpfer für das Geschäftsklima - KI für Consultingbranche nicht nur Zukunft, sondern bereits Gegenwart

Bonn (ots) - Nach zuletzt drei Anstiegen in Folge ergibt die Konjunkturbefragung

des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) für Q2 2023 einen

deutlichen Rückgang.



In der vierteljährlich durchgeführten Geschäftsklimabefragung Juni 2023 liegt

der Indexwert für die Unternehmensberatungsbranche aktuell bei 96,7 Punkten

(Vergleich: Q1/2023: 105,3, Q2/2022: 100,2). Dies entspricht einem Rückgang um

-8,6 Punkte. Der Consulting-Branchenindikator entwickelt sich damit im Vergleich

mit dem ifo-Geschäftsklimaindex für die Gesamtwirtschaft

(ifo-Geschäftsklimaindex 06/2023: 88,5), der nach der gleichen Systematik wie

der des BDU erhoben wird, zwar dynamischer, aber in dieselbe Richtung. Auch der

ifo-Geschäftsklimaindex fällt um -4,8 Punkte.