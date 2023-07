Erste medicruiter-Pflegefachkräfte aus Südamerika nehmen Arbeit in Deutschland auf / Startup aus Düsseldorf will Pflegenotstand entgegenwirken

Leipzig (ots) - Marcela und Rafael haben bereits eine lange Reise hinter sich:

viele Schulungen, das Lernen einer neuen Sprache, Prüfungen, ein langer Flug in

ein ihnen noch unbekanntes Land, fremde Menschen und ein neuer Job. Doch die

eigentliche Herausforderung hat gerade erst für sie begonnen: Marcela und Rafael

stammen aus Mexiko und sind als ausgebildete Pflegefachkräfte im Klinikum Amberg

gestartet. Sie sind die ersten Teilnehmer:innen der medicruiter-Pflegeschule,

die in Deutschland nun ihre Tätigkeit aufgenommen haben.



Dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken, das hat sich medicruiter auf

die Fahnen geschrieben. Das Startup, 2020 in Düsseldorf gegründet, ist ein

zertifiziertes Unternehmen, das Pflegefachkräfte aus Lateinamerika und Asien zu

einer langfristigen Karriere in Deutschland verhilft. Das bislang einzigartige

Modell im deutschen Gesundheitssystem unterscheidet sich von anderen Unternehmen

in der Branche, da es in Pflegekräften nicht nur qualifizierte

Arbeitnehmer:innen sieht, sondern den Menschen in seinem sozialen Umfeld. So

wurden Marcela und Rafael nach ihrer Verabschiedung im medicruiter-Büro in

Mexiko City persönlich von Ronald Reschke (Geschäftsführer), Dr. Meiko Merda

(Leitung Integration & Customer Relation) und Stephanie Tänzer (Werkstudentin

Integration) empfangen. Dr. Merda und Frau Tänzer begleiteten und unterstützten

Marcela und Rafael zudem in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft in ihrer neuen

Heimat.