Die meisten Führungskräfte sehen mehr Vorteile als Risiken in generativer KI (FOTO)

Berlin (ots) - Für Unternehmen sind Tools mit generativer KI für Chatbots,

Produkt- und Service-Design sowie für Customer Experience am wichtigsten



Die Risiken generativer künstlicher Intelligenz - wie Verletzungen des

Urheberrechts oder der Cybersicherheit - sind offenkundig. Dennoch glauben

international drei von vier Manager, dass ihre Vorteile größer sind als die

damit verbundenen Probleme; in Deutschland sagen dies gut zwei Drittel. Nahezu

alle Führungskräfte (96 Prozent international, 99 Prozent in Deutschland)

stellen fest, dass generative KI eine Schlüsseltechnologie für den Vorstand ist,

und die Mehrheit bestätigt, dass ihre Entscheidungsträger starke Befürworter

sind. Dies geht aus der neuesten Studie "Harnessing the value of generative AI:

Top use cases across industries" des Capgemini Research Institute hervor.