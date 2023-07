JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse vor der Berichtssaison europäischer Börsenbetreiber auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Während Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für die Wettbewerber Euronext und LSE kürzte, erhöhte er sie für die Deutsche Börse. Er rechtfertigte dies mit dem für längere Zeit hohen Zinsniveau. Allerdings bleibt LSE nach einer einmonatigen Kurskorrektur sein Branchenfavorit./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 16:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 165,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m