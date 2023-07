Der Schnellere gewinnt - Wie sich Logistikunternehmen gegen die Konkurrenz beim Kampf um Fahrer durchsetzen (FOTO)

Elz (ots) - Immer mehr Logistikunternehmen konkurrieren um dieselben Fachkräfte

und das führt zu einem wahren Kampf um Fahrer. "Die Logistikbranche ist ein

schnelllebiges Geschäft. Daher werden nur die Unternehmen, die am schnellsten

auf die Bedürfnisse ihrer Fahrer reagieren können, langfristig erfolgreich

sein", sagt Dustin Müller.



"Das gilt auch für Bewerber: Jetzt gilt es schnell zu sein und den

Bewerbungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten, um im Rennen um die

begehrten Fahrer die Nase vorn zu haben." Der Recruiting-Profi positionierte

bereits mehr als 300 Logistiker als einen der attraktivsten Arbeitgeber ihrer

Region und weiß daher, wie die Lage am Markt aussieht - und wie man zu den

Gewinnern gehört. Wie sich Logistikunternehmen gegen die Konkurrenz beim Kampf

um Fahrer durchsetzen, verrät er im folgenden exklusiven Gastartikel.