Gerresheimer bestätigt Jahresziele - Aktie dreht ins Plus

Finanzchef Metzner sprach im Interview von einem "sehr starken zweiten Quartal". Er stellte vor allem die gesteigerte Marge heraus, Basis dafür ist seiner Meinung nach der Produktmix. Er erwartet deshalb auch in den noch verbleibenden Quartalen eine Margenverbesserung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum. Und auch mit Blick auf die Mittelfristziele wisse er aus heutiger Sicht nicht, wieso diese sich nicht bestätigen sollten. "Es ist kein Ende in Sicht für diese profitable Wachstumsmaschine", sagte er.

Zunächst wurden die Nachrichten an der Börse jedoch kritisch aufgenommen. Die Aktionäre hatten offenbar auf eine Erhöhung der Jahresziele gehofft. Kurz nach Handelsbeginn fiel das im MDax -notierte Papier auf das tiefste Niveau seit zwei Monaten. Im weiteren Handelsverlauf drehte die Aktie aber ins Plus und notierte zuletzt rund zwei Prozent höher bei 107 Euro.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gerresheimer befindet sich weiterhin auf dem Wachstumskurs. Jedoch konnte der Verpackungshersteller die Dynamik im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Mai) nicht so stark fortsetzen wie noch zu Jahresanfang, wie aus dem am Donnerstag in Düsseldorf vorgelegten Halbjahresbericht hervorgeht. Gemessen an der vom Management bestätigten Prognose für das Gesamtjahr dürften sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr zudem weiter abschwächen. Finanzchef Bernd Metzner gab sich im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX unbeirrt: Gerresheimer sei eine "profitable Wachstumsmaschine". Die Anleger ließen sich im Laufe des Handelstags überzeugen.

