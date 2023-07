BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +55,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur "Best Idea" für das dritte Quartal ernannt. Die fundamentale Einstufung beließ Analyst Daniel Roeska auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro. Mit der "Renaulution"-Strategie habe der Autobauer die Covid-Zeit dazu genutzt, um sich neu aufzustellen. Nach der erfolgreichen Restrukturierung gehe es nun mit dem aufgefrischten Modellzyklus bergauf. Strategisch konzentriere sich Renault auf künftige Wachstumssegmente./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 20:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

