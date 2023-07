Wer als nächstes in den Drei-Billionen-Dollar-Club aufsteigen könnte

"Mit KI als nächstem Schritt glauben wir, dass Microsoft bis Anfang 2024 mit Apple in den exklusiven Drei-Billionen-Dollar-Club aufsteigen wird", so Ives. Microsoft habe demnach Milliarden in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, investiert und werde an möglichen Gewinnen beteiligt. Microsofts Cloud-Geschäft Azure sei ebenfalls ein potenzieller Nutznießer, da immer mehr Unternehmen serverintensive KI-Verfahren einsetzen.

"In den vergangenen Wochen ist uns in unseren zahlreichen Gesprächen mit Microsoft-Kunden, Partnern und Außendienstmitarbeitern klar geworden, dass die Monetarisierungsmöglichkeiten rund um den Einsatz von KI und ChatGPT in der Cloud eine transformative Chance für die gesamte Branche darstellen, bei der Redmond das Sagen hat", so Ives und bezieht sich damit auf die Microsoft-Zentrale. Die Zahlen für das Juni-Quartal zeigen zudem, dass diese KI-Monetarisierungsmöglichkeit für Microsoft "viel früher eintritt, als die Börse in diesem Bereich erwartet hat".

Der Aktienkurs von Microsoft hat durch den KI-Boom massiv hinzugewonnen. So haben die Titel im bisherigen Jahresverlauf um 41 Prozent zugelegt. Die Marktkapitalisierung zum Börsenschluss am Mittwoch lag bei rund 2,5 Billionen US-Dollar. Wedbush-Analyst Ives bewertet die Aktie mit "Outperform" und prognostiziert ein Kursziel von 375 US-Dollar. Das entspricht einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund elf Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Morgan Stanley gibt sich sogar noch bullisher: Das neue Kursziel von 415 US-Dollar impliziert demnach eine Bewertung von rund 3,1 Billionen US-Dollar. Die Analysten unter der Leitung von Keith Weiss nannten Microsoft als ihren Top-Pick unter den Large-Cap-Softwareunternehmen und sagten, dass das Unternehmen in diesem Sektor am besten aufgestellt sei, um vom KI-Wachstum zu profitieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion