Mixpanel fügt generative KI hinzu, damit Unternehmen 'mit ihren Daten chatten können'

SAN FRANCISCO, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Mixpanel, der Pionier der Ereignisanalyse*, hat die generative KI integriert, damit Unternehmen 'mit ihren Daten chatten können'. Dies erleichtert es Unternehmen, schnell zu verstehen, welche Auswirkungen Produkt- und Marketingentscheidungen auf das Kundenerlebnis und den Gewinn ihres Unternehmens haben. Mixpanels Anwendung der generativen KI ermöglicht es, die von der KI erstellten Abfragen zu überprüfen, so dass die Quelle und die Genauigkeit des erstellten Berichts nachvollzogen werden können, ohne dass die eigenen Daten dem Large Language Model (LLM) ausgesetzt werden müssen.

Jetzt kann jeder, der Mixpanel nutzt, die Erfahrungen jedes Kunden genau nachvollziehen, indem er dem Modell 'GPT-3.5 Turbo' von OpenAI englische Fragen stellt, wodurch eine weitere Hürde für Unternehmen beseitigt wird, die verstehen möchten, wie Menschen ihre Apps nutzen.

Ein nicht technisch versierter Angestellter eines Fahrdienstleisters könnte zum Beispiel fragen: "Welche Nutzergruppe konvertiert am häufigsten, wenn wir in unseren Schlüsselmärkten ein dynamisches Preismanagement anwenden?" Ein Marketingspezialist kann schnell Trends in Bezug auf Werbeausgaben erkennen oder ein Vertriebsmitarbeiter kann Veränderungen bei den Einnahmen im Laufe der Zeit sehen. Die generative KI erstellt die erforderliche Abfrage, die in Mixpanel ausgeführt wird und gibt das entsprechende Diagramm sofort zurück, um Konvertierungstrends für verschiedene Kohorten in verschiedenen Märkten visuell darzustellen.

Amir Movafaghi, CEO von Mixpanel, sagte: "Die generative KI ist die nächste Schnittstelle zur Datenverarbeitung, die enorme Produktivitätssteigerungen ermöglicht. In unserer Welt bedeutet dies, dass es für jeden viel einfacher ist, seine Daten in einfachem Englisch abzufragen, indem er der KI eine Frage stellt. Wenn wir Analysen zugänglich machen, so dass buchstäblich jeder daran teilhaben kann, wird dies die Entscheidungsfindung in Unternehmen erheblich verbessern."